Суд избрал меру пресечения укравшим деньги на чистку снега в Петербурге

Четырем фигурантам уголовного дела о хищении средств, выделенных на уборку города от снега и наледи в Санкт-Петербурге, вынесли приговор в Василеостровском районном суде, сообщает ТАСС.

«Василеостровский районный суд г. Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ивана Макарчука, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ», — указано в сообщении суда.

Тем не менее, Макарчука суд отправил под домашний арест до 8 апреля, а его предполагаемым подельникам — Алексею Веселозерову, Дмитрию Нестеренко и Анне Ореховой — суд запретил осуществление некоторых действий.

По версии следствия, четверо подозреваемых заключили два госконтракта с Санкт-Петербургом на уборку Василеостровского района города, однако работы были не выполнены, а фирма подозреваемых не имела возможности выполнить контракт.

Ранее петербуржца отправили под домашний арест за плохую уборку снега.