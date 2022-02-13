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В Кирове снег упал с крыши на коляску с младенцем

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

В Кирове пострадал двухмесячный ребенок, на коляску которого упал снег с крыши. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на прокуратуру Кировской области.

Инцидент произошел возле одноэтажного магазина на улице Милицейской. В момент падения снега мать младенца находилась внутри.

«У ребенка диагностированы ушибы мягких тканей лица», — рассказали в ведомстве, добавив, что пострадавшего доставили в больницу.

По факту произошедшего прокуратура начала проверку «исполнения законодательства в сфере зимнего содержания территорий общего пользования», в ходе которой будет изучено, как «ответственные лица» очищали крышу магазина от снега наледи и сосулек.

Кроме того, проводится доследственная проверка случившегося, сообщили журналистам в областном управлении Следственного комитета.

Ранее в Дзержинске, Нижегородской области женщина с ребенком едва успели спастись от снега, рухнувшего с кровли жилого дома.

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