На юге Йемена боевики похитили шесть сотрудников ООН

Журналисты Yemen Press Agency сообщили со ссылкой на источники, что на юге Йемена неизвестные боевики похитили шесть сотрудников Организации объединенных наций. Об этом пишет РИА «Новости».

«Согласно местным источникам, шесть сотрудников ООН, среди них один болгарин и пять йеменцев, были похищены неизвестными боевиками ... в провинции Абьян», — передает YPA.

Cтарший советник по коммуникации координатора гуманитарной помощи ООН в Йемене Рассел Гики заявил в разговоре с агентством Синьхуа, что похищение произошло на дороге в город Аден, куда сотрудники организации возвращались после работы.

«ООН находится в тесном контакте с властями с целью обеспечения их (сотрудников ООН) освобождения», — подчеркнул он.

Ранее военный трибунал Демократической республики Конго постановил казнить 51 человека, виновного в похищении и убийстве двух сотрудников ООН в 2017 году.