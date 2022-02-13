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Детский омбудсмен в Москве заступилась за семью 9-летней студентки МГУ

Детский омбудсмен в Москве Ярославская: только ленивый не критикует Тепляковых

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НТВ/YouTube

Уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская заявила в разговоре с РИА «Новости», что Тепляковы, отправившие девятилетнюю дочь Алису учиться в МГУ, ничего не нарушили.

Она отметила, что девочка закончила школу, сдала ЕГЭ на общих основаниях и поступила на Психологический факультет МГУ — все это не противоречит российскому законодательству.

«Университет ее принял, и вдруг начались проблемы, о которых говорит вся страна. На лицо растерянность системы, которая просто не знает, что делать с такими детьми», — посетовала Ярославская.

В настоящее время Тепляковы, подвергаются нападкам со стороны общественности, которая в попытках защитить юную студентку травмирует ее, выразила обеспокоенность омбудсмен.

«Хочу обратить внимание на тот факт, что только ленивый не стал заниматься буллингом семьи Тепляковых. Сначала все говорили, что Алиса может учиться в университете, а как только возникли сложности, — все отвернулись. Она ещё ребенок, и ей непросто», — сказала она.

Ранее Алиса начала оказывать психологические консультации стоимостью 50 тыс. рублей в час. Как объяснил Евгений Тепляков (отец), высокая цена связана с тем, девочка «уникальный специалист и у нее мало времени».

Заместитель президента Российской академии образования, академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко назвал консультации Алисы «диким экспериментом».

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