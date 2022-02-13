Жителя Алтая заподозрили в растлении дочерей

В селе Волчиха Алтайского края задержали многодетного отца, который подозревается в растлении троих дочерей. Об этом сообщает сообщество во «ВКонтакте» »Инцидент Барнаул» со ссылкой на участницу.

В публикации утверждается, что 60 летний мужчина избил среднюю дочь после очередных домогательств. Девочка убежала из дома к подруге и рассказала ей об отце-педофиле. Родителя задержали полицейские, он признал вину.

По словам источника, надругательство длилось несколько нет, более того, об этом знала мать детей.

Телеканал «360» поговорил со знакомой старшей дочери. Она назвала семью предполагаемого растлителя неблагополучной.

«Я училась с этой девочкой в параллельном классе еще в школе и учились в одной группе, одногруппницы <...> Ну, семья неблагополучная, это видно сразу. Скорее всего, родители выпивали. Конкретно я не могу сказать, потому что один раз была в гостях, но дома грязно было, детишки неухоженные <...> Скорее всего, может быть, и правда, то, что он (отец — прим. ред.) мог домогаться», — сказала девушка.

На другую жительницу села семья произвела хорошее впечатление.

«Я видела их и думала, что это семья порядочная. Такие они вроде дружные ходили всегда. Мне сегодня фамилию назвали, я в шоке. Что-то прямо в голове не укладывается», — поделилась она.

Ранее во время вакцинации в школе на западе Москвы на теле первоклассницы нашли следы побоев. Девочку отправили в больницу, где медики обнаружили у нее подкожные гематомы верхних и нижних конечностей и правой ягодицы. Отца школьницы задержали.