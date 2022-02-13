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Юрист объяснила, можно ли требовать у бывших вернуть подарки

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Для тех, кто пытается после расставания с партнером вернуть свои подарки, законных оснований для таких действий просто не существует, пояснила «Газете.Ru» основатель юридической группы «Союз» Ирина Гукова.

«Переданное в дар имущество не может быть возвращено исходному владельцу по его желанию. Что же касается памятных подарков, вернуть их можно лишь в случае добровольного согласия бывшего партнера. Если какое-то имущество было подарено, право распоряжаться им принадлежит только получателю подарка», — сказала она.

При этом есть некоторые исключения, касающиеся лишь бывших супругов. Так, по Семейному Кодексу РФ, подаренное партнером имущество является собственностью получившего подарок и не может быть поделено в случае расставания, добавила юрист.

«К примеру, если супруг дарит другому супругу шубу, эта шуба не будет являться совместно нажитым имуществом и не будет подлежать разделу. В качестве исключения выделяют подарки в виде дорогих украшений и предметов антиквариата крайне высокой стоимости. В определенных случаях суд может подвергнуть разделу такое имущество даже в случае дарения его одним из супругов. Сделать это можно лишь в судебном порядке и в случае проведения оценки стоимости данных предметов», — заключила Гукова.

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