Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Уткин о допинге Валиевой: захотите найти – найдете, нулевая терпимость... 00:29
Хоккеист сборной России назвал чехов симулянтами 00:19
Канадское посольство на Украине эвакуировалось из Киева 00:19
Премьер Украины рассказал о боеготовности армии 00:17
Врач объяснил разницу между мигренью и головной болью 00:05
Великобритания отправила истребители в Румынию из-за ситуации на Украине 00:00
ОБСЕ предложило провести встречу по ситуации на Украине в Турции 12.02.2022, 23:51
Жамнов о сопернике в четвертьфинале ОИ: жаль, нет Гондураса 12.02.2022, 23:42
МИД России считает, что Западу не нужен повод для введения санкций против... 12.02.2022, 23:36
Депутат Госдумы ответил члену МОК, призвавшему Россию пропустить несколько... 12.02.2022, 23:31

Украина перестала впускать россиян на свою территорию

«Страна»: Украина перестала впускать россиян на свою территорию

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Global Look Press

Украина перестала впускать на свою территорию граждан России, кроме тех, у кого есть справка о смерти близких родственников. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на соцсети.

Сообщается, что при отказе во въезде пограничники ссылаются на приказ начальства, который поступил 12 февраля около 13:00.

«Новости с границы! Сегодня россиян не пропускает украинская сторона! Только тех пропустили, у кого подтвержденная справка о смерти», — приводит издание сообщения пользователей соцсетей.

Официальной информации о запрете на въезд для россиян нет.

Ранее сообщалось, что в 2021 году пограничная служба Украины не пустила в два раза больше россиян, чем в позапрошлом году. По подсчетам погранслужбы, почти 7 тыс. россиян не разрешили въехать на территорию страны.

«Главными причинами отказов в пропуске через границу для иностранных граждан, как и в прошлом году, были карантинные ограничения и неподтверждение цели поездки в нашу страну», — отметила пресс-служба.

Россиян не пускали на территорию Украины чаще других иностранцев. Суммарно за 2021 год украинские пограничники запретили въезд в страну почти 46 тыс. человек, из них 31 тыс. граждан других стран.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть