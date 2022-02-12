Украина перестала впускать россиян на свою территорию

Украина перестала впускать на свою территорию граждан России, кроме тех, у кого есть справка о смерти близких родственников. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на соцсети.

Сообщается, что при отказе во въезде пограничники ссылаются на приказ начальства, который поступил 12 февраля около 13:00.

«Новости с границы! Сегодня россиян не пропускает украинская сторона! Только тех пропустили, у кого подтвержденная справка о смерти», — приводит издание сообщения пользователей соцсетей.

Официальной информации о запрете на въезд для россиян нет.

Ранее сообщалось, что в 2021 году пограничная служба Украины не пустила в два раза больше россиян, чем в позапрошлом году. По подсчетам погранслужбы, почти 7 тыс. россиян не разрешили въехать на территорию страны.

«Главными причинами отказов в пропуске через границу для иностранных граждан, как и в прошлом году, были карантинные ограничения и неподтверждение цели поездки в нашу страну», — отметила пресс-служба.

Россиян не пускали на территорию Украины чаще других иностранцев. Суммарно за 2021 год украинские пограничники запретили въезд в страну почти 46 тыс. человек, из них 31 тыс. граждан других стран.