Власти Петербурга заявили о преодолении пятой волны коронавируса

Председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец написал во «ВКонтакте», что в городе уменьшается число болеющих коронавирусом, находящихся под медицинским наблюдением.

«Впервые за последние недели уменьшается число лиц, находящихся под медицинским наблюдением, то есть на амбулаторном этапе и в стационарах: на сегодняшний день это число составляет более 287 тысяч, вчера оно было чуть более 290 тысяч человек, а днем ранее – более 297 тысяч. Это позволяет рассчитывать на то, что пик пятой волны пандемии преодолен», — заявил Лисовец.

Он отметил также, что дистанционное открытие больничных листов позволило «существенно» снизить нагрузку на врачей.

«Комитетом по здравоохранению на этой неделе было направлено письмо в райздравы с просьбой обеспечить закрытие и открытие заявок на дистанционное оформление больничных листов в течение суток. Будем стремиться к этому показателю», — подчеркнул председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.

За последние сутки в России число госпитализаций составило 18 597 человек и уменьшилось по сравнению с предшествующими сутками на 3,55%. По состоянию на 12 февраля, снижение числа госпитализаций отмечено в 36 субъектах, ситуация осталась без изменений в одном регионе, выросло — в 48 регионах.