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В правительстве Крыма ответили на заявления о танце живота в здании администрации

В Совета министров Крыма заявили, что не будут разбираться с заявлениями о танце живота в здании администрации

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Пресс-секретарь председателя Совета министров республики Евгений Пересветов заявил изданию «Подъем», что власти региона не будут разбираться с представлением в восточном духе, якобы имевшем место в здании администрации.

«Нам это не надо. Может быть, это и было странно, но нас эта информация пока не интересует», — сказал Пересветов.

Некоторые пользователи социальных сетей утверждают, что танец исполнил глава Нижнегорского района. По какому случаю состоялось представление, не уточняется.

По данным Telegram-канала «Талипов online», танец на видео исполняет женщина, а сам инцидент произошел в 2021 году на 23 февраля.

Ранее в Хабаровске танец живота учительницы на линейке стал причиной увольнения директора школы. Преподаватель дополнительного образования Юлия Марченко, исполнившая танец, опубликовала видео с извинениями. Свой образ она назвала «слишком сценическим» и добавила, что он не вписался в формат мероприятия.

Смысл номера, по ее словам, заключался в том, что люди должны «никогда не терять своей колеи», и раскрывался в конце, который пользователи соцсетей не увидели.

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