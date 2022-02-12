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Генпрокуратуру попросили проверить депутата, распылившего баллончик в лицо пенсионерке

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Антон Денисов/РИА «Новости»

Уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев просит Генпрокуратуру проверить информацию о нападении главы Мещанского Совета депутатов Александра Закускина на Салиму Юсупхаржиеву возле мечети на проспекте Мира. Об этом сообщает ТАСС.

Депутат Госдумы Петр Толстой в своем Telegram-канале опубликовал видео, где 68-летняя пенсионерка из Чечни рассказывает, что Закускин распылил ей в лицо перцовый баллончик и угрожал депортацией за торговлю около мечети.

Солтаев сообщил, что Юсупхаржиева получила ожог коньюктивы и роговицы глаз первой степени.

«Считаю, что в действиях Александра Закускина усматриваются признаки преступления, предусмотренного п. 2 ч. 2 ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»)», — сказал омбудсмен.

Солтаев также собирается обратиться к председателю Московской городской Думы с просьбой принять соответствующее решение в отношении депутата.

Ранее сообщалось, что депутат совета по муниципальному округу Мещанский Александр Закускин был избит в центре Москвы. Отмечается, что после случившегося политик поехал в травмпункт, чтобы зафиксировать полученные травмы.

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