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Глава ДНР объяснил причины взрыва недалеко от линии соприкосновения

Глава ДНР Пушилин: взрыв недалеко от линии соприкосновения может быть использован для подготовки провокаций

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Сергей Аверин/РИА «Новости»

Глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Денис Пушилин не исключает, что Киев организовал взрыв в километре от линии соприкосновения для видеосъемок для будущих провокаций. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Взрыв был, и он был слышен в некоторых районах Донецка, но сразу оперативно все выяснили, потому что ситуацию, конечно, держим на контроле. Взрыв произошел на территории, подконтрольной Украине, где-то в 1-1,5 км от линии соприкосновения, в районе населенного пункта «Опытная». Что взорвалось — непонятно. Видимость плохая — туман. Мы со своей стороны не исключаем, что это, возможно, какая-то провокация, которая снималась журналистами или еще что-то», — сказал глава ДНР, добавляя, что «за этим ничего не последовало».

Пушилин отметил, что ситуация в регионе ежедневно обостряется. Он отметил, что вооружения, поставляемые Киеву западными странами «достаточно быстро перемещаются в Донбасс» на подконтрольные Украине территории.

«Что касается численности личного состава, то он увеличился с последнего нашего общения. Сейчас наша разведка фиксирует порядка 150 тысяч личного состава», — подчеркнул он.

Ранее жители Донецка рассказали о том, что они услышали звук очень громкого взрыва предположительно в районе Донецкого аэропорта, который находится рядом с линией соприкосновения. Жители самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) сравнивали его со звуком «прилета» 152-мм артиллерии.

Позднее Пушилин опроверг эту информацию, подчеркивая, что ситуация в городе находится под контролем. Он объяснил, что на линии соприкосновения наблюдается «небольшая движуха» и взрыв прогремел на украинской территории.

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