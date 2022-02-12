Синоптик пообещала теплую погоду в европейской части России до 20 февраля

Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова в разговоре с ТАСС сообщила, что аномально теплая погода в европейской части России сохранится до 20 февраля.

По ее словам, больше всего превышение температуры над нормой ожидается в центре европейской части России и на северо-западе, а на юге страны превышение нормы составит пять-шесть градусов.

Метеоролог сообщила, что на побережье Краснодарского края и в республиках Северного Кавказа превышение температурной нормы будет чуть ниже — около двух-трех градусов.

Макарова сообщила, что в европейской части России аномальное тепло сохранится до 20 февраля. «В течение декады будут сохраняться примерно такие же значения. Ближайшая декада — это с 11 по 20 февраля», — сказала синоптик.

Ранее Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидает жителей европейской части России в начале следующей недели.

По его словам, весенняя погода, типичная для середины марта, прогнозируется на всей вышеупомянутой территории — осадков не будет, а вот солнца ожидается много. 14 февраля в Москве и Санкт-Петербурге температура воздуха будет выше нормы на 8 и 9 градусов соответственно.