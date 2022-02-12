Бизнесмен Пригожин обратился в суд с требованием удалить заявления ЕС о его «связи» с «ЧВК Вагнера»

Российский бизнесмен и ресторатор Евгений Пригожин обратился в европейский суд с требованием удалить текст, обосновывающий внесение его в санкционные списки ЕС как спонсора «ЧВК Вагнера». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу его компании «Конкорд».

«Евгений Викторович обратился с заявлением в Общий суд Европейского союза с требованием удалить текст голословного утверждения в его адрес, которое Совет Европейского союза привел в обоснование санкционных мер, наложенных 13 декабря 2021 года против несуществующей «Группы Вагнера», — рассказали в компании.

По данным «Конкорда», в санкционном списке значится, что «ЧВК Вагнера» якобы «финансирует Евгений Пригожин». При этом сам бизнесмен не раз отрицал существование каких-либо связей между ним и любыми военизированными структурами. Подобные обвинения в адрес Пригожина являются клеветой, что неоднократно доказывал российский суд, подчеркнули в компании.

Отмечается, что ресторатор будет добиваться привлечения к судебной ответственности «распространителей фейков», будь это «власти иностранных государств или получатели западных грантов».

Ранее сообщалось, что Пригожин выиграл иск против радиостанции «Эха Москвы» и писателя Виктора Шендеровича (признан в РФ иностранным агентом).