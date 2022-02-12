В Лобне перекрыли движение в сторону Шереметьево из-за угрозы взрыва дома

Дорогу, ведущую в сторону аэропорта Шереметьево, перекрыли в подмосковной Лобне из-за сообщения об угрозе взрыва жилого дома, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Неизвестный сообщил об угрозе взрыва дома №8 по улице Ленина. Движение автотранспорта перекрыли, на месте работают полицейские и кинологи.

Ранее стало известно об эвакуации сотрудников и посетителей Останкинской телебашни в связи с сообщениями о минировании.

До этого в сам аэропорт Шереметьево поступили угрозы о минировании терминала и четырех самолетов. Сообщения оказались ложными.

С середины января по России пронеслась волна «минирований», злоумышленники рассылали сообщения об угрозе взрыва школ, детских садов и других социальных учреждений.