Стало известно о состоянии раненного пятилетнего мальчика в Саратовской области

Пятилетний мальчик из города Энгельс Саратовской области, получивший ножевые ранения, находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава.

«Вызов в скорую помощь поступил в 1.05 (0.05 мск), через десять минут бригада скорой помощи была на месте. Ребенка госпитализировали с колотыми ранами в энгельсскую городскую больницу в тяжелом состоянии, сейчас с ним работают врачи», — рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что мальчика госпитализировали из квартиры многоэтажного дома по улице Полтавская в Энгельсе. По подозрении в покушении на убийство ребенка была задержана его мать. По данным СМИ, 29-летняя женщина увидела в своем сыне «нечто паранормальное». Она набросилась на ребенка с ножом, нанеся ему около 20 ранений в область груди, шеи и живота.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.