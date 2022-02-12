В России с COVID-19 госпитализированы 18 597 человек

Число госпитализаций за сутки составило 18 597 человек и уменьшилось по сравнению с предшествующими сутками на 3,55%, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

По состоянию на 12 февраля, снижение числа госпитализаций отмечено в 36 субъектах, ситуация осталась без изменений в одном регионе, выросло — в 48 регионах.

За минувшие сутки выздоровели после COVID-19 112 658 человек, что на 0,4% больше в сравнении с 11 февраля 2022 года. Зафиксировано 203 766 новых случаев, больше всего заболевших выявили в Москве (1377) и Московской области (939). За сутки скончались 729 человек.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн рассказал, что пятая волна коронавируса в РФ может закончиться ближе к лету. По его мнению, спад заболеваемости будет наблюдаться в феврале-марте.