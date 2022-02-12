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Стали известны детали покушения на пятилетнего мальчика в Энгельсе

РЕН ТВ: женщина, совершившая покушение на пятилетнего сына, видела в нем «нечто паранормальное»

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Depositphotos

Женщина, совершившая покушение на жизнь своего пятилетнего сына в Энгельсе Саратовской области, не смогла объяснить мотивы своего поступка, передает телеканал РЕН ТВ.

По информации источника, 29-летняя женщина увидела в своем сыне «нечто паранормальное». Она набросилась на ребенка с ножом, нанеся ему около 20 ранений. Мальчик выжил, его госпитализировали с ранениями в области груди, живота и шеи, он находится в реанимации.

Как уточняет РЕН ТВ, ребенок жил с матерью в общежитии на Полтавской улице, семью считали неблагополучной. По данным региональной прокуратуры, семья переехала в Энгельс в июле 2020 года. Возбуждено уголовное дело.

Ранее суд арестовал на два месяца женщину, которая задушила своих детей шарфом, а после оставила в овраге на морозе. Ей вынесено обвинение в нарушении пп. «в, д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего ребенка, совершенное с особой жестокостью) и ч. 3 ст. 30 - пп. «а, в, д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух малолетних лиц, совершенное с особой жестокостью).

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