Госдеп начал лично обзванивать американцев на Украине с просьбой уехать из страны

Сотрудники Госдепа лично обзванивают сограждан на Украине и призывают их покинуть страну, сообщил журналист Кристофер Миллер в Twitter.

«Это не автоматическое сообщение. Реальный человек на линии спрашивает, договорились ли люди об организации поездки», — написал он.

Этот звонок якобы получил американский фотограф Пит Кихарт, который сообщил об этом на своей странице в Twitter. Он заявил, что ему «звонил человек», который прочитал обращение к гражданам США, предлагающее покинуть Украину, и спрашивал, уехал ли он. Кихарт сказал, что остается журналистом, и в ответ его предупредили об осторожности.

Ранее президент США Джо Байден обратился к американцам, находящимся на Украине, и просил их покинуть страну «прямо сейчас» из-за вероятности обострения конфликта. Также к гражданам США обратился Госдеп. Ведомство предупредило, что в случае военных действий, которые могут начаться «в любой момент», власти США не смогут эвакуировать сограждан.

Вскоре после этих заявлений ряд стран объявили о начале эвакуации своих дипломатов из Киева и также выпустили обращение к согражданам с просьбой уезжать из Украины.