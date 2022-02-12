Экономист напомнил о важных льготах для пенсионеров

Доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский рассказал в беседе с агентством «Прайм», что в этом году для пенсионеров доступен ряд льгот, позволяющих избежать ряда платежей и пошлин.

Специалист напомнил, что пенсионер не платит за обслуживание банковской карты «МИР», при этом на последнюю идут все пенсионные выплаты. Также пенсионеры освобождены от пошлин за нотариальное удостоверение доверенности на получение пенсии, а также за оформление свидетельства по наследованию дома — если проживают вместе с наследователем.

«Освобождение от земельного налога возможно в случае наличия земельного участка, не превышающего шесть соток. В случае владения пенсионером несколькими земельными участками, льгота распространяется только на один из них», — рассказал Гиринский.

Также, по его словам, имеется льгота по газификации земельного участка до его границ.

Он напомнил, что пенсионеру нельзя в судебном порядке предъявить взыскание долгов, если пенсия минимальная.

Ранее доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина перечислила условия для выхода на пенсию по «старому» пенсионному возрасту — в 60 и 55 лет.