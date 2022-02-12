В Твери ребенка госпитализировали после падения глыбы льда

В Твери на десятилетнего ребенка упала глыба льда, городская прокуратура начала поверку. Об этом сообщается в Telegram-канале надзорного ведомства.

Инцидент произошел 11 февраля по Волоколамскому проспекту, 23. — дети играли под крышей дома, собирали ледяные глыбы и относили на детскую площадку. На одного из детей с кровли упала глыба, мальчик госпитализирован.

Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».

«На момент происшествия специального ленточного ограждения территории под неочищенной половиной кровли не имелось», — сообщили в прокуратуре.

Ранее в Великом Новгороде возле почтового отделения на женщину с коляской, в которой находился ребенок, упала наледь. По предварительным данным, женщина получила травмы спины и головы. Ребенок не пострадал.

Региональная прокуратура начала проверку в связи с инцидентом и даст правовую оценку работе управляющей компании, в ведении которой находится этот дом.