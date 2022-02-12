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Бастрыкин рассказал о причинах агрессии мигрантов

Глава СК Бастрыкин заявил, что мигранты агрессивны из-за их неспособности адаптироваться

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Агрессия мигрантов связана с их неспособностью адаптироваться к российскому менталитету. Такое мнение высказал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на совещании Совета безопасности России, в котором он поучаствовал, передает пресс-служба СК.

В ходе заседания он заявил, что проблема возрастающей преступности мигрантов не теряет своей актуальности на протяжении последних лет.

«При этом он подчеркнул, что нарастающая агрессия трудовых мигрантов обусловлена как дезадаптацией приезжих к российскому менталитету, так и ненадлежащей организацией работодателями социально-бытовых условий их пребывания», — сказано в сообщении на сайте ведомства.

Также Бастрыкин подверг критике работодателей, которые, по его словам, в погоне за прибылью заинтереcованы в сохранении «фактически рабcкого труда мигрантов и их правовой незащищенности». Он заявил, что в России следует ввести стимулирующие механизмы «для законопослушных и общественно ориентированных предпринимателей» и дополнительные меры по «интеграции мигрантов в российское общество».

Кроме того, глава СК предложил усилить контроль за миграционным процессом. По его словам, в местах массового проживания мигрантов нужно на системной оcнове выявлять лиц, незаконно находящихся на территории страны, а также предметов и веществ, запрещенных в гражданском обороте.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин вошел в состав межведомственной комиссии Совбеза по миграционной политике.

О создании комиссии стало известно 10 февраля, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Ее главой был назначен зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. Подробнее о том, кто вошел в состав комиссии по миграции, в материале «Газеты.Ru».

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