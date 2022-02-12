В Петербурге электричка насмерть сбила шестилетнего мальчика

В Санкт-Петербурге пригородная электричка сбила шестилетнего мальчика, ребенок скончался в больнице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД на транспорте по СЗФО.

Уточняется, что ЧП произошло на перегоне Лахта — Новая деревня, ребенок перебегал через в неустановленном для перехода месте. Машинист подавал сигналы большой громкости, применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. Позже медики не смогли спасти жизнь ребенка.

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку по факту случившегося. На личном контроле дело держит Северо-Западный транспортный прокурор Владимир Владимиров.

Ранее в Приморском крае 16-летний подросток насмерть сбил девушку на автомобиле, где находились двое взрослых, и вывез ее тело в лесной массив. По данным полиции, молодой человек ехал со стороны села Малая Кема в направлении поселка Терней. В процессе движения он наехал на 21-летнюю девушку, которая шла с работы домой по проезжей части. Пострадавшая скончалась на месте.