В Англии подтвердили первый случай смерти от лихорадки Ласса

Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании подтвердило, что в Англии зарегистрирован первый случай летального исхода от лихорадки Ласса.

«Мы связываемся с лицами, имевшими тесный контакт с заболевшими до подтверждения их инфекции, для предоставления соответствующей оценки, поддержки и рекомендаций. Риск для населения остается очень низким», — сообщили в ведомстве.

Представитель отделения Национальной службы здравоохранения графства Бедфордшир выразил соболезнования семье и близким умершего.

В настоявшее время на территории королевства было зафиксировано три случая заболевания.

Лихорадка Ласса – острое вирусное заболевание, характеризующиеся в случае развития тяжелым течением, поражением органов дыхания, почек, центральной нервной системы. Порой лихорадка протекает бессимптомно, реже встречаются случаи, при которых вирус поражает несколько внутренних органов.

Лихорадка Ласса является эндемическим заболеванием в Нигерии, вирус переносят грызуны. Ранние симптомы включают в себя лихорадку, головную боль, боль в животе, диарею и боль в горле, в тяжелых случаях наблюдаются наружные кровотечения из естественных отверстий.

Ранее глава ВОЗ предупредил о том, что в будущем в мире может начаться новая пандемия вируса более смертоносного, чем COVID-19.