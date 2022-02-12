Два человека погибли при обрушении на стройке ТЦ в Подмосковье

Три бетонных пролета обрушились на стройке торгового комплекса в Подмосковье, в результате два человека погибли. Об этом сообщает РИА «Новости»со ссылкой на ГУ МЧС по Московской области.

«Два человека погибли, еще трое пострадали при обрушении пролетов бетонного забора в торговом комплексе», — сообщили в МЧС.

Инцидент произошел в поселке Селятино, в СНТ «Отрадное». Тела двух человек уже достали из-под завалов. На место выехали следователи и криминалисты. По предварительным данным, причиной произошедшего стало нарушение техники безопасности.

В прокуратуре Подмосковья подтвердили факт инцидента. Наро-Фоминской прокуратурой организована проверка. На место ЧП также выехал прокурор городского круга Василий Антонов-Романовский.

Ранее стало известно, что крыша школы обрушилась в подмосковном поселке Ашукино. Детей в помещении не было, так как к моменту обрушения занятия уже закончились. По предварительным данным, ЧП произошло из-за скопившегося на крыше снега.

Прокуратура начала проверку по факту инцидента --ведомство оценивает соблюдение требований законодательства о несовершеннолетних.