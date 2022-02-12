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Россияне в среднем оценивают КПД коллег на 15% ниже, чем свой собственный

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Depositphotos

Среднестатистический россиянин оценивает свой коэффициент полезного действия на работе на 84%, КПД коллег, выполняющих те же обязанности, — ниже 70%, следует из опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, поступившего в «Газету.Ru»

Каждый четвертый россиянин уверен, что на работе выжимает энергии больше, чем потребляет (27%). В среднем же россияне оценивают свой личный коэффициент полезного действия на работе в 84%.

КПД коллег россияне оценивают на 15% ниже, чем собственный: в среднем на 69%. И лишь каждый одиннадцатый утверждает, что коллеги работают с эффективностью свыше 100%.

Мужчины оценивают свой КПД в среднем на 82%, женщины — на 88%. Эффективность коллег и женщины, и мужчины оценивают примерно одинаково: на 68 и 69% соответственно. Чуть лояльнее к сослуживцам лишь россияне старше 45 лет: их КПД они оценивают в среднем на 73%. Россияне до 34 лет критичны и к себе, и к коллегам: личный КПД они оценивают в среднем на 82%, КПД сослуживцев — на 66%.

Опрос проводился с 1 по 11 февраля 2022 года во всех округах России среди 1600 человек, имеющих постоянную работу.

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