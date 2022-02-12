Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Рогозин оценил заявления Запада о «российском вторжении» на Украину 18:13
В Китае 42 человека получили ранения при взрыве автобуса 18:09
«Эх вы, взрослые дяди и тети, с кем воюете?»: Железняков о ситуации... 18:06
Со здания британского посольства в Киеве сняли флаги 18:03
На Украине заявили, что Киев не станет вторгаться в Россию 17:59
Путин и Макрон провели переговоры, чтобы ослабить напряженность вокруг Украины 17:49
Российские фигуристы занимают второе место после ритм-танца на ОИ 17:48
США выводят 150 военных инструкторов с Украины 17:46
Доцент МГИМО Никитина связала отставку президента Туркмении с протестами... 17:44
Шойгу провел переговоры с американским министром обороны 17:39

В Бельгии предложили запретить онлайн-шопинг

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Глава одной из правящих в Бельгии Социалистической партии Поль Магнет предложил запретить онлайн-шопинг с целью сократить переработки сотрудников складов в ночное время. Об этом сообщает The Guardian.

Эти заявления парламентария связаны с активной дискуссией в стране о предполагаемой реформе оплаты труда в ночное время. По мнению социалистов, ночью предприятия должны работать только в случае необходимости.

«Я считаю, что электронная коммерция — это не прогресс, а социальная и экологическая деградация. Почему мы должны позволять рабочим работать на этих складах по ночам? Потому что люди хотят покупать круглосуточно и получать посылки домой в течение 24 часов? Неужели мы не можем подождать книгу два дня?» — сообщил политик.

Тем не менее, партнеры социалистов по правящей коалиции скептически отнеслись к заявлениям Магнета.

«Возвращение к экономике 100-летней давности нам не поможет. Электронная коммерция теперь может обеспечить работой тысячи людей. Мы не позволим их ее лишить, не так ли?», — сообщил Эгберт Лахерт, глава партии «Открытые фламандские либералы и демократы».

Ранее в Бельгии был одобрен переход на четырехдневную рабочую неделю без сокращения общего рабочего времени.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть