В Бельгии предложили запретить онлайн-шопинг

Глава одной из правящих в Бельгии Социалистической партии Поль Магнет предложил запретить онлайн-шопинг с целью сократить переработки сотрудников складов в ночное время. Об этом сообщает The Guardian.

Эти заявления парламентария связаны с активной дискуссией в стране о предполагаемой реформе оплаты труда в ночное время. По мнению социалистов, ночью предприятия должны работать только в случае необходимости.

«Я считаю, что электронная коммерция — это не прогресс, а социальная и экологическая деградация. Почему мы должны позволять рабочим работать на этих складах по ночам? Потому что люди хотят покупать круглосуточно и получать посылки домой в течение 24 часов? Неужели мы не можем подождать книгу два дня?» — сообщил политик.

Тем не менее, партнеры социалистов по правящей коалиции скептически отнеслись к заявлениям Магнета.

«Возвращение к экономике 100-летней давности нам не поможет. Электронная коммерция теперь может обеспечить работой тысячи людей. Мы не позволим их ее лишить, не так ли?», — сообщил Эгберт Лахерт, глава партии «Открытые фламандские либералы и демократы».

Ранее в Бельгии был одобрен переход на четырехдневную рабочую неделю без сокращения общего рабочего времени.