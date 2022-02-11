В Туле вынесли приговор людям, помогавшим Навальному

Центральный районный суд Тулы приговорил трех человек, которые помогли Алексею Навальному незаконно получить информацию о телефонных звонках, к лишению свободы на срок от двух до трех лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Игорю Зайцеву и Петру Каткову назначено наказание в колонии-поселения в виде двух лет лишения свободы каждому со штрафом в размере 90 тыс. рублей. Александр Зеленцов также признан виновным в совершении преступлений и приговорен к лишению свободы на три года», — рассказали в пресс-службе.

Там уточнили, что Зеленцов получил четыре года лишения свободы. Наказание, назначенное ему судом Тулы, было частично сложено с наказанием Кировского районного суда Екатеринбурга от 3 июня 2021 года, которое он отбывает в настоящее время.

До вступления приговора Зайцев и Катков будут продолжать находиться под домашним арестом, Зеленцова взяли под стражу после вынесения приговора.

Зайцева, Каткова и Зеленцова судили по части 1 статьи 138 УК РФ «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации»), части 4 статьи 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, штампов, печатей или бланков».

Ранее в Лефортовский суд Москвы поступило новое уголовное дело в отношении Алексея Навального. Его подозревают в новых эпизодах мошенничества.