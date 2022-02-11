Австрийские предприниматели призвали одобрить «Спутник V»

Австрийский экономический союз обратился к главе министерства здравоохранения Вольфгангу Мюкштайну с просьбой признать сертификаты о вакцинации от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Об этом сообщает ТАСС.

Ранее минздрав не стал вносить «Спутник V» в перечень препаратов, соответствующих закону об обязательной вакцинации.

В союзе отметили, что такое решение отразится на иностранных рабочих из Венгрии, Румынии и Польши. Эти люди вынуждены постоянно проходить тест на СOVID-19, отметил генеральный секретарь союза и депутат Национального совета Австрии от Австрийской народной партии Курт Эггер.

«Эта пугающая ситуация делает Австрию для многих непривлекательной в качестве места работы и еще больше усугубляет нехватку рабочей силы <...> Чтобы еще больше не разжигать массовую нехватку рабочей силы, мы должны облегчить, а не усложнять работу иностранных рабочих. Министр здравоохранения [Вольфганг] Мюкштайн должен здесь доработать меры и признать «Спутник», — сказал он.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович рассказала о прогрессе в регистрации вакцины от коронавируса «Спутник V». Она подчеркнула, что уже был возобновлен процесс внесения российского препарата в перечень средств для использования в чрезвычайных ситуациях (Emergency Use Listing, EUL). По ее словам, также были подписаны все нужные юридические документы.