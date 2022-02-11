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Под Екатеринбургом мужчина на глазах у детей поджег машину с бывшей супругой

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

В Нижнем Тагиле Свердловской области 29-летний мужчина был задержан после попытки сжечь свою бывшую жену на глазах двух детей, сообщает Znak.com.

Отмечается, что инцидент произошел 15 января. Мужчина ехал на машине со своей бывшей женой, а также детьми десяти и шести лет. В ходе поездки экс-супруги поругались на почве ненависти. Затем подозреваемый принудил женщину притормозить у магазина, вышел из автомобиля, попросив детей сделать то же самое. Далее он поджег переднее сидение и коврик машины при помощи моторного масла и стал удерживать двери, угрожая убийством в случае выхода. Мужчину задержали, ему грозит до двух лет лишения свободы по статье «Угроза убийством». Выяснилось, что в 2019 и 2020 годах он дважды привлекался к ответственности за угрозы убийством в адрес бывшей жены. В этот раз потерпевшая «заняла принципиальную позицию» и не пошла на примирение.

Ранее в Смоленской области мужчина из-за ссоры с подругой поджег автомобиль Nissan и гараж, в котором находилась машина Chevrolet.

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