Врач объяснила, почему живущие рядом люди не заражаются коронавирусом

Врач-инфекционист Галина Гольцман назвала несколько факторов, из-за которых люди, живущие вместе, могут не заражать друг друга «омикроном», передает РИА «Новости».

Она отметила, что люди, которые не заражаются, могли ранее переболеть бессимптомно и имеют высокий титр антител. В последнее время такие случаи не редкость, указала врач. Так, в больницу поступает человек с переломом, ему, как и всем в приемном отделении, делают тест на коронавирус и случайно выявляют «омикрон», а он вообще ничего не чувствовал.

Также, указала врач, у определенной части людей есть невосприимчивость к определенным респираторным вирусам из-за генетической предрасположенности. Третьим фактором также является степень заразности человека: он может болеть, но не быть в то же время переносчиком вирусов.

По словам врача, ситуация, при которой живущие вместе люди не заражают друг от друга, является естественной для всех инфекционных заболеваний. Она напомнила, что время эпидемии чумы в Европе в одной семье могли умереть восемь человек, а один оставался жив, добавила Гольцман.

Ранее доктор медицинских наук Антон Ершов перечислил признаки повторного заражения «омикроном».