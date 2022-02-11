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В Красноярском крае 14-летнего школьника убило током от зарядки мобильного телефона

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В Красноярском крае 14-летний подросток погиб от удара током, пока заряжал мобильный телефон. Об этом сообщает СК по Красноярскому краю.

По данным следствия, мальчик сидел на диване и держал в руках мобильник на зарядке. Затем он прислонился спиной к батарее и получил удар током.

«В какой-то момент ребенок получил удар электрическим током и потерял сознание. Через несколько минут по вызову прибыли врачи, однако, несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, мальчика спасти не удалось», — сообщает СК.

Ранее в поселке Удельная в Раменском городском округе обнаружили тело 17-летнего подростка, его убило током, когда он перелезал через забор.

Предварительно установлено, что школьник перелезал через бетонный забор, огораживающий территорию подстанции. Чтобы не упасть, юноша ухватился за провод, в результате чего его ударило током. Подросток скончался на месте происшествия от поражения разрядом электричества.

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