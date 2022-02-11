В Орловской области подозреваемый в убийстве девочки признался в изнасиловании троих детей

В Орловской области подозреваемый в убийстве ребенка признался в насилии над другими детьми и их убийствах, сообщает Baza.

61-летнего Шавката Шаяхмедова задержали в августе прошлого года, после убийства девятилетней девочки. Спустя несколько месяцев поисков ее тело нашли в подвале дома, где жила семья ребенка. Шаяхмедов жил по соседству, его заподозрили в убийстве и задержали.

В ходе допросов мужчина признался в убийстве еще троих детей и женщины, а также в нескольких эпизодах насилия над несовершеннолетними. Выяснилось, что он совершал преступления в Орловской области в течение 20 лет.

Первой жертвой маньяка стал шестилетний мальчик в 2000 году, которого, по информации издания, он заманил в лес около поселка Залегощь, изнасиловал и убил. Спустя пять лет жертвой насильника стал 10-летний мальчик, его он также заманил в лес около деревни Ореховка, а потом задушил, тело закопал в лесу. Следователи подозревают, что задержанный причастен к еще нескольким эпизодам насилия и издевательств над детьми.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге педофил дважды изнасиловал школьницу в метро.