В Госдуме обсудят возможность конфискации животных, подвергшихся жестокому обращению

Зампредседателя комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов заявил, что Госдума рассмотрит возможность конфискации животных, подвергшихся жестокому обращению со стороны своих хозяев. Об этом он сообщил URA.RU.

«То, что будет точно обсуждаться в дальнейшем — это вопрос конфискации животных у тех, кто с ними жестоко обращается. Это действительно нужная мера, которой сегодня нет», — сказал он.

По его словам, в рабочую группу поступает множество инициатив по ужесточению наказания за жестокое обращение с животными. В частности, предлагается ввести штрафы до 200 тыс. руб. для чиновников, которые не исполняют закон об ответственном обращении с животными.

Ранее Бурматов и председатель комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников внесли в Думу проект поправок, которой включает введение штрафа до 30 тыс. руб. за несоблюдение требований к содержанию домашних животных.

За несоблюдение требований к содержанию питомцев, в том числе оставление их без владельца, предлагается ввести штраф в размере до 3 тыс. руб. для граждан, до 15 тыс. руб. для должностных лиц, до 30 тыс. руб. для юридических лиц.