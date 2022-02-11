Guardian: «гаванский синдром» деморализовал будущих дипломатов США

Глава американской ассоциации дипломатической службы (AFSA) Эрик Рубин рассказал о негативном влиянии «гаванского синдрома» на наем новых сотрудников, сообщает газета The Guardian.

По словам Рубина, люди опасаются, что правительство не сможет им помочь в случае столкновения с этой напастью, и гораздо менее охотно соглашаются работать за границей. Синдром негативно повлиял и на работу уже действующих сотрудников дипмиссий США.

«Люди получили настоящую травму и вред здоровью, это резко подорвало наш моральный дух, нашу готовность, нашу возможность набирать на дипломатическую службу новых сотрудников», — сказал Рубин.

Ранее разведсообщество США утверждало, что причиной «гаванского синдрома» у американских дипломатов могло стать внешнее воздействие в виде импульсов электромагнитной энергии или ультразвука.

С 2016 года американские дипломаты, работающие на Кубе и КНР, начали сообщать о необычных ощущениях, сопровождающихся потерей слуха и зрения, головными болями и тошнотой, проблемами с памятью и равновесием. Ряд представителей Пентагона заявили, что за некоторыми атаками может стоять Главное управление Генштаба ВС РФ. Для расследования происходящего была создана рабочая группа ЦРУ.

В начале 2022 года американские СМИ сообщили, что симптомы так называемого «гаванского синдрома», предположительно, проявились у сотрудников американских дипмиссий в Женеве и Париже, одному сотруднику понадобилась эвакуация в США для лечения.