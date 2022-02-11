Президент Федерации мигрантов выступил с критикой мер по ограничению работы приезжих в Калуге

Своим мнением, касательно решения губернатора Калужской области Владислава Шапши об ограничении сфер работы для приезжих в регионе, президент Федерации мигрантов Вадим Коженов поделился в разговоре с «Lenta.ru». По его мнению, запрет для выходцев из Средней Азии на работу в сферах торговли, общепита и пассажирских перевозок не поможет решить проблем глобально. Он добавил, что подобные заявления власти делают с целью снизить общественное недовольство, в то время как вопросы миграционной политики требуют более основательного подхода.

«Замечательно, мы поддерживаем! Но проблему это разрешить не поможет. Проблема эта длительная, системная, мы ее обсуждали на самом высоком уровне», — заявил он.

Также Коженов раскритиковал систему выдачей сертификатов о знании русского языка. По его словам, она создает большое пространство для коррупции, а сами организации, которые занимаются выдачей сертификатов, периодически оказываются на скамье подсудимых.

«Мы выступаем за то, чтобы этот экзамен именно для трудовых [мигрантов] отменить, потому что это просто коррупция. А вот если человек претендует на статус гражданина, хочет здесь остаться жить, то тогда экзамен должны принимать не вот эти мутные «ооошки», а образовательные учреждения с лицензией (...) Сейчас как делается: берется «ООО-шка», заключает договор, начинает продавать эти сертификаты, потом возбуждается дело, она закрывается и открывается новая», — сказал Коженов.

В пятницу, 11 февраля, губернатор Калужской области Владимир Шапша анонсировал введение в регионе ряда запретов для мигрантов на работу в сферах торговли, общепита и пассажирских перевозок, а также запретил приезжим получать упрощенное гражданство. Решения по ужесточению принимаются на фоне напряженной ситуации с мигрантами в регионе.