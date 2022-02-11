Коалы оказались под угрозой

В Австралии коал внесли в список видов, чье существование находится под угрозой, сообщается на сайте министерства охраны окружающей среды Австралии.

«Мы предпринимаем беспрецедентные шаги для защиты коал, оставаясь в тесном сотрудничестве с учеными, исследователями, ветеринарами и природоохранными организациями, а также с властями регионов и общинами традиционных владельцев земли. Я повышаю уровень государственной защиты для этих животных в Новом Южном Уэльсе и Квинсленде, а также на Австралийской столичной территории, внося вид в список находящихся под угрозой исчезновения», — заявил министр охраны окружающей среды Сьюзан Лей.

Она отметила, что конкретно на сохранение коал как вида — то есть, на подсчет, обследование и лечение коал — выделено $36,1 млн.

По словам Лей, главной угрозой для существования коал является разрушение их среды обитания.

«Национальный план по восстановлению популяции, разработанный на основе научных консультаций, будет направлен в регионы и скорректируют местные стратегии», — заявила Лей.

В некоторых регионах Австралии, численность коал сократилась за 20 лет на 50-60%. Если не предпринять меры — коалы вымрут до 2050 года.

Ранее детеныш редкого животного впервые за 100 лет был замечен в Приморье.