В России предсказали спад заболеваемости COVID-19

Россия на прошлой неделе вышла на пик по заболеваемости коронавирусом и на данный момент происходит спад числа заболевших. Об этом в беседе с ТАСС рассказал основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований «ДНКОМ» Андрей Исаев.

«Пик текущей волны уже пройден, и я считаю, что спад будет стремительным — это показывает опыт европейских стран. Думаю, в течение двух недель мы увидим показатели заболеваемости меньше шестизначных цифр, а после выйдем на низкое плато», — сказал он.

По данным медицинских офисов ДНКОМ в 20 российских регионах, процент положительных ПЦР-тестов начал снижаться на неделе с 31 января по 6 февраля, составив 24% в сравнении с 32% за период с 24 по 30 января.

Ранее Исаев рассказал, что текущая волна COVID-19 отличается максимальной амплитудой по сравнению с предыдущими. По его словам, в дальнейшем волны коронавируса уже не будут такими масштабными – по крайне мере, количество заболевших однозначно будет ниже.