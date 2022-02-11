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В Москве в пятницу ожидается до +3°С и гололедица

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Синоптики спрогнозировали, что в Москве в пятницу, 11 февраля, температура поднимается до +3°С. В столице будет облачно, гололедица, а по области местами выпадет небольшой снег, следует из данных Гидрометцентра России.

По данным метеорологов, температура воздуха днем будет колебаться в пределах +1...+3°С. Ожидается западный ветер со скоростью 5–10 м/c.

Вечером и ночью столбики термометров будут показывать -3...-1°С. Будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег и гололедица. Ожидается западный и северо-западный ветер со скоростью 6–11 м/c.

Атмосферное давление днем составит 743 мм рт. ст., а ночью — 744 мм рт. ст.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец прогнозировал, что жителей Центральной России ждет существенное потепление на будущей неделе. По его словам, среднесуточная температура воздуха в этой части страны окажется выше многолетней нормы на семь-девять градусов — это температурные показатели марта в этом регионе. При этом почти каждый день ожидаются осадки в виде снега и иногда дождя.

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