Один член экипажа погиб при крушении легкомоторного самолета Ан-2 на Камчатке

Один член экипажа погиб в результате крушения легкомоторного самолета Ан-2 на Камчатке, судьба второго неизвестна, сообщили в пресс-службе МЧС России по Камчатскому краю.

По данным ведомства, частный самолет перевозил груз и совершал рейс в село Тымлат Карагинского муниципального района.

«На борту самолета находились два члена экипажа, один из них погиб, местонахождение второго уточняется. Прибывшие на место происшествия пожарные ликвидируют возгорание», — указано в сообщении.

На месте происшествия работают спасатели пожарной части села Коряки, пожарного поста поселка Лесного, Спасательного центра МЧС России, а также личный состав одной из воинских частей.

Ранее сообщалось о том, что два человека пострадали после того, как легкомоторный самолет упал на аэродроме села Старобелокуриха в Алтайском крае.