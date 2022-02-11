Легкомоторный самолет Ан-2 упал на Камчатке

Группа спасателей выехала к месту предполагаемого падения легкомоторного самолета Ан-2 в районе села Коряки Елизовского муниципального района, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Камчатскому краю.

В ведомстве уточнили, что информация о произошедшем поступила от очевидцев. По предварительным данным, на борту было два человека, об их судьбе пока ничего не известно.

«К месту происшествия следуют спасатели пожарной части села Коряки, пожарного поста поселка Лесного, Спасательного центра МЧС России и личный состав одной из воинских частей. Обстановка уточняется», — рассказали в МЧС, добавив, что самолет с грузом летел в Тымлат.

Ранее сообщалось о том, что два человека пострадали после того, как легкомоторный самолет упал на аэродроме села Старобелокуриха в Алтайском крае.

До этого два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета у города Руза в Московской области.