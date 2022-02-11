Финляндия продлила ограничения на границе с Россией до 13 марта

Финляндия продлила действие введенных из-за пандемии коронавируса ограничений на границах до 13 марта, = в том числе и по отношению к туристам из России. Об этом пишет ТАСС. При этом Хельсинки отменили ряд требований к прибывающим.

Ранее срок ограничений был назначен до 14 февраля.

Отмечается, что для въезжающих из стран, не входящих в ЕС или Шенгенскую зону, отменен отрицательный результат ковид-теста в дополнение к сертификату о вакцинации или перенесенном заражении. Нужен будет только сертификат.

Ранее комиссар Европейского союза (ЕС) Ютта Урпилайнен заявила, что Финляндии надо рассмотреть возможность открыть границы для гостей, полностью прошедших курс вакцинации от коронавируса, в том числе, россиян.