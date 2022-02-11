Суд в США постановил перевести россиянина Лихтенштейна и его жену в Вашингтон

Американский суд постановил перевести гражданина России Илью Лихтенштейна и его супругу Хизер Морган из Нью-Йорка в Вашингтон и назначить заседание для рассмотрения их дела на 14 февраля, следует из постановления федерального суда по округу Колумбия.

«Службе маршалов США немедленно транспортировать подзащитных из южного округа Нью-Йорка в округ Колумбия для дальнейшего разбирательства этого дела», — указано в документе.

Постановление также содержит рукописное добавление о том, что судебное слушание состоится 14 февраля в 14:00 по времени в Вашингтоне (22:00 мск).

Россиянина Илью Лихтенштейна и его жену американку Хизер Морган правоохранители США обвиняют в отмывании биткойнов на сумму $4,5 млрд. Сначала суд постановил отпустить обвиняемых из-под стражи после внесения залога в $8 млн. Но на следующем заседании судья приостановил это решение.