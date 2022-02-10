На Украине захотели ударить по российским военным заводам

Украинский военный эксперт Валентин Бадрак предложил ВСУ ударить по российским оружейным заводам. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Апостроф».

«Если мы будем иметь 100-150 ракет дальностью на 1500 километров, мы сможем уничтожить завод в 70 километрах от российской границы, который производит ракеты», — сказал он.

По словам Бадрака, у Киева есть технология для создания таких снарядов, но их удастся запустить только с самолета.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников написал в Facebook об активном стремлении России «оккупировать» Черное море.

По его словам, если другие государства не отреагируют должным образом на происходящее, то Россия сможет везде «применять подобную тактику».

До этого глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин выразил мнение, что Украина полным ходом готовится к войне на территории Донбасса.