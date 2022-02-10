В России госпитализировали 19 446 человек с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 19 446 пациентов с коронавирусной инфекцией, говорится на сайте «стопкоронавирус.рф».

Увеличение числа госпитализаций было отмечено в 32 российских регионах, а снижение — в 51 субъекте. Ситуация без изменений осталась в 2 регионах.

Всего за прошедший день выявили 197 076 случаев инфицирования, выздоровели 106 092 человека, умер 701 пациент.

Большинство случаев заражения было подтверждено в Москве (22 747), Петербурге (21 644), Московской области (7 611), Красноярском крае (6 631) и Свердловской области (5 510).

Ранее сообщалось, что Росздравнадзор перешел на ежедневный сбор сведений о доступности вакцин и препаратов от коронавируса при помощи системы маркировки лекарств.