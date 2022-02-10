Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Дима Билан госпитализирован с коронавирусом 12:41
Волочковой предложили слетать с бывшим на Мальдивы после разрыва с банщиком 12:40
В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за пропаганду педофилии 12:40
Оперштаб: экспресс-теста на COVID-19 теперь достаточно для постановки диагноза 12:35
Свищев: мы обязаны оберегать Валиеву 12:34
Появился снимок киевского студента, организовавшего волну «минирований»... 12:32
Власти ОАЭ решили поэтапно отменить антиковидные ограничения 12:31
Лишившаяся работы из-за стихов Хармса учительница была судима за ранение человека 12:31
Президент Федерации керлинга объяснил, почему для России было очень важно обыграть... 12:31
Ургант о Роналду: где-то рассмеялся Кокорин 12:29

В России госпитализировали 19 446 человек с COVID-19

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Виталий Тимкив/РИА «Новости»

В России за сутки госпитализировали 19 446 пациентов с коронавирусной инфекцией, говорится на сайте «стопкоронавирус.рф».

Увеличение числа госпитализаций было отмечено в 32 российских регионах, а снижение — в 51 субъекте. Ситуация без изменений осталась в 2 регионах.

Всего за прошедший день выявили 197 076 случаев инфицирования, выздоровели 106 092 человека, умер 701 пациент.

Большинство случаев заражения было подтверждено в Москве (22 747), Петербурге (21 644), Московской области (7 611), Красноярском крае (6 631) и Свердловской области (5 510).

Ранее сообщалось, что Росздравнадзор перешел на ежедневный сбор сведений о доступности вакцин и препаратов от коронавируса при помощи системы маркировки лекарств.

Все новости на тему:
Коронавирус 2019-nCoV
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть