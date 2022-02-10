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Устроившего стрельбу в пермском университете Бекмансурова доставили в суд

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Студент Тимур Бекмансуров, который обвиняется в массовом убийстве в государственном университете Перми, доставлен в суд для рассмотрения ходатайства следствия о продлении ареста. Об этом сообщает РИА «Новости».

Заседание проходит в Дзержинском районном суде города.

Обвиняемого привезли на заседание на транспорте конвойной службы. Молодой человек вошел в здание и передвигался на костылях.

Следователями установлено, что 20 сентября 2021 года 18-летний студент первого курса Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете. В результате при нападении были убиты шесть человек, свыше 40 человек пострадали. Открывшему огонь предъявили обвинение в убийстве двух и более лиц, покушении на убийство, а также в посягательстве на жизнь работника правопорядка. В конце прошлого года студента отправили в СИЗО на срок до 20 февраля 2022 года.

Ранее устроившего стрельбу в ПГНИУ определили в отряд для инвалидов в СИЗО.

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