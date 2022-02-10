Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Роспотребнадзор: в российскую базу геномов коронавируса добавлены 14 тыс... 08:06
Россияне рассказали, о каких автомобилях мечтали в юности 08:01
В Госдуме предложили включить веру в Бога в список главных ценностей... 07:58
Президент Южной Кореи назвал Россию ключевым партнером 07:57
Елена Летучая ответила на вопрос: «Когда же дети?» 07:57
В МОК считают спекуляциями разговоры о сомнительной допинг-пробе Валиевой 07:48
Пьяный водитель грузовика протаранил более 30 машин в Нюнберге 07:48
Постпред РФ при ООН усомнился в готовности Запада к реальной конфронтации... 07:44
Мужчина в Иране обезглавил свою несовершеннолетнюю жену 07:30
С-400 заступили на боевое дежурство в Белоруссии для проверки сил Союзного... 07:25

В России будут ежедневно мониторить доступность препаратов от COVID-19

«Ъ»: Росздравнадзор начал ежедневно отслеживать данные о доступности препаратов против COVID-19

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Maxim Shemetov/Reuters

Росздравнадзор перешел на ежедневный сбор сведений о доступности вакцин и препаратов от коронавируса при помощи системы маркировки лекарств. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

Соответствующее поручение Минздраву, Росздравнадзору и Центру развития перспективных технологий (ЦРПТ) было дано после совещания оперативной рабочей группы правительства под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой.

ЦРПТ будет ежедневно передавать в Росздравнадзор отчеты об обороте и запасах препаратов и вакцин. При этом будут отслеживаться их запасы как по регионам, так и в отдельных медорганизациях.

«Это позволяет в режиме реального времени отслеживать местонахождение каждой упаковки, что особенно актуально для лекарств и вакцин против COVID-19, информация о которых со всей страны предоставляется в режиме онлайн», — отметил замгендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что максимальный прирост заболеваемости коронавирусом в РФ фиксируется среди детей до одного года, а также среди взрослых старше 65 лет, поэтому необходимо обратить внимание на это, планируя противоэпидемические мероприятия.

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович полагает, что высокая контагиозность и менее тяжелое течение болезни при «омикрон»-штамме коронавируса может свидетельствовать о том, что Европейский регион подошел к новой фазе пандемии.

По ее словам, в странах, где уровень вакцинации достаточно высокий, рост заболевших «омикрон»-штаммом не ведет к такой нагрузке на системы здравоохранения, как при предыдущих вариантах вируса. Она отметила, что большинство из тех, кто нуждается в госпитализации, не были привиты.

Все новости на тему:
Коронавирус 2019-nCoV
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть