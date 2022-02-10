В России будут ежедневно мониторить доступность препаратов от COVID-19

Росздравнадзор перешел на ежедневный сбор сведений о доступности вакцин и препаратов от коронавируса при помощи системы маркировки лекарств. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

Соответствующее поручение Минздраву, Росздравнадзору и Центру развития перспективных технологий (ЦРПТ) было дано после совещания оперативной рабочей группы правительства под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой.

ЦРПТ будет ежедневно передавать в Росздравнадзор отчеты об обороте и запасах препаратов и вакцин. При этом будут отслеживаться их запасы как по регионам, так и в отдельных медорганизациях.

«Это позволяет в режиме реального времени отслеживать местонахождение каждой упаковки, что особенно актуально для лекарств и вакцин против COVID-19, информация о которых со всей страны предоставляется в режиме онлайн», — отметил замгендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что максимальный прирост заболеваемости коронавирусом в РФ фиксируется среди детей до одного года, а также среди взрослых старше 65 лет, поэтому необходимо обратить внимание на это, планируя противоэпидемические мероприятия.

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович полагает, что высокая контагиозность и менее тяжелое течение болезни при «омикрон»-штамме коронавируса может свидетельствовать о том, что Европейский регион подошел к новой фазе пандемии.

По ее словам, в странах, где уровень вакцинации достаточно высокий, рост заболевших «омикрон»-штаммом не ведет к такой нагрузке на системы здравоохранения, как при предыдущих вариантах вируса. Она отметила, что большинство из тех, кто нуждается в госпитализации, не были привиты.