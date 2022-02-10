Врач рассказал, как вернуться к прежнему режиму после ОРВИ

Главный специалист по медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал, что переболевшим ОРВИ стоит избегать больших физических нагрузок, полноценно высыпаться, больше бывать на свежем воздухе, наладить сбалансированное питание и питьевой режим, а также создавать позитивный настрой. Об этом сообщает РИА «Новости».

Тяжельников подчеркнул, что у большинства людей выздоровление после ОРВИ наступает через пять-семь дней, а в ряде случаев — уже через три дня. За этот промежуток времени постепенно проходят симптомы.

«Но независимо от тяжести течения болезни, вирус истощает организм. В связи с этим даже после выздоровления может наблюдаться быстрая утомляемость, остаточные катаральные явления. Поэтому необходимо соблюдать щадящий режим и не перегружать организм, давая ему возможность восстанавливаться. Необходимо соблюдать достаточный питьевой режим, чтобы выводить интоксикацию, придерживаться облегченного меню в питании, включая в рацион больше полезных продуктов, содержащих витамины и микроэлементы - свежие овощи, фрукты, морсы, белок. При ОРВИ рекомендуются витамины С, D», — рассказал Тяжельников.

Он добавил, что следует избегать больших физических нагрузок, хорошо высыпаться, не менее восьми часов, а также проводить больше времени на свежем воздухе.

Ранее Тяжельников рассказал, что делать людям с симптомами ОРВИ.