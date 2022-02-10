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Стали известны сроки запуска социальной сети Трампа Truth Social

Запуск социальной сети Дональда Трампа Truth Social ожидается к концу марта

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Go Nakamura/Reuters

Серверы для социальной платформы TRUTH Social бывшего президента Дональда Трампа запущены и работают. Сам запуск намечен на конец марта текущего года, пишет FOX Business.

По информации издания, бета-тестирование TRUTH Social от Trump Media & Technology Group (TMTG) продолжается.

При этом приложение уже доступно для предварительного заказа в Apple App Store.

Разработчики сообщили FOX Business, что TMTG сотрудничает с Hive — стартапом из Сан-Франциско, который им предоставил автоматизированные решения с помощью облачного искусственного интеллекта для работы с изображениями, видео и текстами. Технология Hive обеспечивает автоматическую модерацию для всех этих видов контента.

«Мы хотим быть очень дружелюбными, мы хотим, чтобы это было очень безопасное место, и мы сосредоточены на том, чтобы на сайте не было никакого незаконного контента», — заявил американский конгрессмен Дэвин Нунес, который оставил свою должность, что возглавить социальную сеть Трампа.

Сам Трамп межу тем заявлял, что «TruthSocial будет сопротивляться Big Tech, чтобы мы могли защитить наши права на свободу слова».

Проект Trump Media & Technology Group был запущен в октябре 2021 года. В прошлом месяце компания заявила, что они нашли финансирование в $1 млрд от институциональных инвесторов.

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