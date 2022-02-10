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Отоларинголог заявил, что из-за «омикрона» может начаться «эра глухих»

Врач Зайцев: если «омикрон» поражает слуховой нерв, то в мире может начаться «эра глухих»

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Отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев заявил, если коронавирус или его штамм «омикрон» будет поражать слуховой нерв, то человек будет испытывать проблемы со слухом, и в мире начнется «эра глухих». Об этом сообщает URA.RU.

«Если коронавирусная инфекция, «омикрон», поскольку он нейротропный (вирус, способный поражать нервные клетки), начнет поражать слуховой нерв, это очень и очень плохо кончится, потому что у нас будет достаточно большая эра глухих. А что для этого сделать, чтобы этого не было? Нужно пролечиваться», — рассказал врач.

Он подчеркнул, чтобы «омикрон» не смог мутировать до такого воздействия на организм, необходимо как можно скорее избавить заболевшего человека от него.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, к каким проблемам с горлом может привести инфицирование штаммом коронавируса «омикрон».

Специалист подчеркнула, что назначать лечение может только врач. Самостоятельно можно полоскать горло отваром шалфея, ромашки, календулы или смеси этих трав, добавила она.

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