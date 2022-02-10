Отоларинголог заявил, что из-за «омикрона» может начаться «эра глухих»

Отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев заявил, если коронавирус или его штамм «омикрон» будет поражать слуховой нерв, то человек будет испытывать проблемы со слухом, и в мире начнется «эра глухих». Об этом сообщает URA.RU.

«Если коронавирусная инфекция, «омикрон», поскольку он нейротропный (вирус, способный поражать нервные клетки), начнет поражать слуховой нерв, это очень и очень плохо кончится, потому что у нас будет достаточно большая эра глухих. А что для этого сделать, чтобы этого не было? Нужно пролечиваться», — рассказал врач.

Он подчеркнул, чтобы «омикрон» не смог мутировать до такого воздействия на организм, необходимо как можно скорее избавить заболевшего человека от него.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, к каким проблемам с горлом может привести инфицирование штаммом коронавируса «омикрон».

Специалист подчеркнула, что назначать лечение может только врач. Самостоятельно можно полоскать горло отваром шалфея, ромашки, календулы или смеси этих трав, добавила она.