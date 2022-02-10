В ВОЗ полагают, что Европа могла подойти к новой фазе пандемии

Высокая контагиозность и менее тяжелое течение болезни при «омикрон»-штамме коронавируса может свидетельствовать о том, что Европейский регион подошел к новой фазе пандемии. Об этом заявила газете «Известия» представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

По ее словам, в странах, где уровень вакцинации достаточно высокий, рост заболевших «омикрон»-штаммом не ведет к такой нагрузке на системы здравоохранения, как при предыдущих вариантах вируса. Она отметила, что большинство из тех, кто нуждается в госпитализации, не были привиты.

«Если мы быстро увеличим охват вакцинацией в странах, где она отстает, вполне вероятно, что мы сможем положить конец острой фазе пандемии в 2022 году. Это будет означать, что мы сможем сосредоточиться на управлении потенциальными всплесками в будущем с помощью более целенаправленных и мер. Однако дальнейшие варианты и мутации вируса всегда возможны, и к этому следует быть готовыми», — сказала представитель ВОЗ.

Ранее главный инфекционист США доктор Энтони Фаучи заявил о том, что полномасштабная фаза пандемии COVID-19 в США приближается к окончанию. Специалист сообщил, что надеется на постепенное снятие ограничений, связанных с пандемией COVID-19 через несколько месяцев.

По словам директора Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга, для окончания пандемии COVID-19 нужно привить 80% населения планеты.